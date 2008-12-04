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Расписание матчей
Нанси - ЦСКА
Нанси - ЦСКА: обзор матча 04 декабря 2008
Нанси
04.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 4 тур
3 : 4
Завершен
ЦСКА
5'
М. Зерка
72'
Ж. Фере
22'
В. Лав
33'
Рамон
61'
В. Лав
88'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - ЦСКА
+2
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Красич
ГОЛ! 2:4!
В. Лав
Замена
️️️️
Элдер
ГОЛ! 2:3!
Ж. Фере
Пас отдал
М. Зерка
Замена
️️️️
П. Беренге
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Эркин
ГОЛ! 1:3!
В. Лав
Пас отдал
Д. Эркин
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Рамон
Желтая карточка
А. Григорьев
Желтая карточка
М. Зерка
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
Д. Шемберас
ГОЛ! 1:2!
Рамон
Пас отдал
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
В. Лав
ГОЛ! 1:0!
М. Зерка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
(К)
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
0
Рамон
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
22
Элдер
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Давид Янчик
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
2-4-2
1
Брасильяно
13
Макалусо
17
Луис
27
Бризон
21
Н'Диайе
25
Фере
21
Н'Гуэмо
22
Диа
19
Зерка
4-2-2-2
35
Акинфеев
88
Эркин
85
Григорьев
4
Игнашевич
18
Жирков
5
Шемберас
25
Рахимич
17
Красич
20
Алдонин
19
Вагнер Лав
0
Рамон
6
Беренге
6
Беренге
17
Красич
42
Щенников
42
Щенников
17
Красич
0
Рамон
66
Дзагоев
66
Дзагоев
0
Рамон
88
Эркин
10
Мамаев
10
Мамаев
88
Эркин
Остались в запасе
Нанси
ЦСКА
22
Элдер
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
87
Давид Янчик
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
22
Элдер
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
87
Давид Янчик
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Нанси - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Помощники судьи:
Роберт Кишполь
Габор Эрош (оба - Венгрия)
Делегат:
Дэвид Коллинз (Уэльс)
Стадион:
Марсель Пико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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