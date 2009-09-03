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Расписание матчей
Испания. Кубок
Нумансия - Мурсия
Нумансия - Мурсия: обзор матча 03 сентября 2009
Нумансия
03.09.2009, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Мурсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нумансия - Мурсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Мурсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Новости команд
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Нумансия
Мурсия
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Мурсию», Заболотный забил ударом через себя
2022.02.16 18:54
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы
2021.02.03 14:58
1
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»
2021.01.28 14:56
8
«Барселона» впервые за 32 года проиграла в гостях аутсайдеру, возглавляя Примеру
2018.09.27 09:34
5
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Мурсию», Заболотный забил ударом через себя
2022.02.16 18:54
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы
2021.02.03 14:58
1
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»
2021.01.28 14:56
8
«Барселона» впервые за 32 года проиграла в гостях аутсайдеру, возглавляя Примеру
2018.09.27 09:34
5
Президент «Мурсии»: «Гути не возглавит мою команду, потому что станет новым тренером «Реала»
2018.06.09 10:05
2
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