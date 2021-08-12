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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Жальгирис - Мура 05
Жальгирис - Мура 05: обзор матча 12 августа 2021
Жальгирис
12.08.2021, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Мура 05
12'
Ж. Коус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жальгирис - Мура 05
89'
Желтая карточка
Н. Лорбек
Замена
М. Гамаков
️️️️
К. Узела
84'
74'
Желтая карточка
Я. Горенц
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
72'
71'
Замена
М. Клепач
️️️️
М. Лотрич
71'
Замена
Н. Лорбек
️️️️
Т. Хорват
Замена
J. Sylvestr
️️️️
Ф. Кьереме
58'
50'
Желтая карточка
А. Козар
Желтая карточка
К. Узела
44'
Желтая карточка
П. Диав
26'
23'
Желтая карточка
Т. Хорват
Желтая карточка
С. Миколюнас
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Коус
Пас отдал
Л. Бобичанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Франсис Кьереме
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
11
Уго Видемонт
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
14
Каролис Узела
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
23
Папе Диав
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Мура 05
9
Митя Лотрич
ЦП
23
Клемен Штурм
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
8
Лука Бобичанец
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
9
Матич Марушко
ЦФ
2
Жан Карничник
ЦФ
69
Матко Обрадович
ЦФ
Жальгирис
3
Марио Павелич
ЦЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
Мура 05
14
Ник Лорбек
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
1-2-5
13
Миколюнас
95
Бопесу
12
Онази
14
Узела
23
Диав
26
Любисавлевич
10
Киш
27
Тадич
1-5
9
Лотрич
11
Коус
69
Обрадович
2
Карничник
9
Марушко
30
Горенц
11
Кьереме
9
9
11
Кьереме
14
Узела
88
Гамаков
88
Гамаков
14
Узела
14
Хорват
14
Лорбек
14
Лорбек
14
Хорват
9
Лотрич
77
Клепач
77
Клепач
9
Лотрич
Остались в запасе
Жальгирис
Мура 05
3
Марио Павелич
ЦЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
27
Жига Скофлек
ПВ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
Остались в запасе
3
Марио Павелич
ЦЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Жальгирис - Мура 05
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
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