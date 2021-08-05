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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мура 05 - Жальгирис
Мура 05 - Жальгирис: обзор матча 05 августа 2021
Мура 05
05.08.2021, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мура 05 - Жальгирис
90'
+3
Желтая карточка
Г. Ярусевичюс
Замена
К. Пучко
️️️️
К. Штурм
87'
Замена
А. Мароша
️️️️
Ж. Коус
87'
87'
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
У. Видемонт
Желтая карточка
К. Штурм
75'
73'
Замена
М. Куклис
️️️️
О. Онази
73'
Замена
Й. Тадич
️️️️
Ф. Кьереме
Замена
М. Лотрич
️️️️
А. Козар
67'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
М. Клепач
67'
56'
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
56'
Желтая карточка
Ж. Бопесу
56'
Замена
Т. Киш
️️️️
J. Sylvestr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
2
Жан Карничник
ЦФ
69
Матко Обрадович
ЦФ
9
Матич Марушко
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
8
Лука Бобичанец
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Жальгирис
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Уго Видемонт
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
23
Папе Диав
ЦФ
14
Каролис Узела
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Мура 05
14
Ник Лорбек
ЦП
9
Митя Лотрич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
52
Марко Залокар
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
Жальгирис
3
Марио Павелич
ЦЗ
25
Томислав Дука
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
5
14
Хорват
77
Клепач
4
Ципот
23
Штурм
8
Бобичанец
1-3-5
13
Миколюнас
95
Бопесу
12
Онази
22
Вербицкас
26
Любисавлевич
9
11
Кьереме
14
Узела
23
Диав
47
Козар
9
Лотрич
9
Лотрич
47
Козар
77
Клепач
27
Скофлек
27
Скофлек
77
Клепач
23
Штурм
3
Пучко
3
Пучко
23
Штурм
11
Коус
17
Мароша
17
Мароша
11
Коус
12
Онази
88
Куклис
88
Куклис
12
Онази
11
Видемонт
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
11
Видемонт
9
10
Киш
10
Киш
9
11
Кьереме
27
Тадич
27
Тадич
11
Кьереме
Остались в запасе
Мура 05
Жальгирис
14
Ник Лорбек
ЦП
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
3
Марио Павелич
ЦЗ
25
Томислав Дука
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
14
Ник Лорбек
ЦП
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
Остались в запасе
3
Марио Павелич
ЦЗ
25
Томислав Дука
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Мура 05 - Жальгирис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
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