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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Монтсеррат - Панама
Монтсеррат - Панама: обзор матча 10 июня 2024
Монтсеррат
10.06.2024, понедельник, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Панама
48'
K. Simon
40'
J. Welch
61'
Х. Фахардо
70'
Х. Луис Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монтсеррат - Панама
90'
+3'
85'
Замена
️️️️
A. Ayarza
Замена
️️️️
D. Richmond
85'
80'
Замена
️️️️
Ф. Гондола
Замена
️️️️
M. Benjamin
73'
Замена
️️️️
J. Dyer
72'
Замена
️️️️
J. Taylor
72'
70'
ГОЛ! 1:3!
Х. Луис Родригес
Пас отдал
М. Мурильо
Замена
️️️️
L. Cirino
66'
61'
ГОЛ! 1:2!
Х. Фахардо
Пас отдал
Х. Луис Родригес
59'
Замена
️️️️
А. Карраскилья
59'
Замена
️️️️
Х. Фахардо
Желтая карточка
B. Comley
51'
ГОЛ! 1:1!
K. Simon
48'
46'
Замена
️️️️
С. Янис
45'
+1'
40'
ГОЛ! 0:1!
J. Welch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтсеррат
1
Trent Carter-Rodgers
ВР
4
Нико Гордон
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
16
Jernade Meade
ЦЗ
7
Brandon Barzey
ЦП
18
Alex Dyer
ЦП
14
Jamie Allen
ЦФ
6
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Brandon Comley
ЦФ
10
Kaleem Simon
ЦФ
9
Лайл Тэйлор
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Панама
1
Луис Мехия
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
5
J. Welch
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
15
Эрик Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Монтсеррат
13
Corrin Brooks-Meade
ВР
23
Kymani Nelson
ВР
3
Lenni Cirino
ЦЗ
15
Joey Taylor
ЦЗ
21
Lucas Kirnon
ЦЗ
2
Rafaele Cirino
ЦЗ
12
Dominic Richmond
ЦП
11
Bradley Woods-Garness
ЦФ
19
Josiah Dyer
ЦФ
20
Mylan Benjamin
ЦФ
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
13
Фредди Гондола
ЛВ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Сесар Янис
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
3-2-5
1
4
Гордон
5
Дэниелс
16
7
18
6
9
Тэйлор
10
8
14
3-5-2
1
Мехия
23
Мурильо
3
Кордоба
5
Фаринья
9
Герреро
6
Мартинес
5
20
Годой
7
Родригес
15
Дэвис
11
Барсенас
3
3
15
15
12
12
19
19
20
20
18
18
8
Карраскилья
8
Карраскилья
13
Гондола
13
Гондола
21
Янис
21
Янис
17
Фахардо
17
Фахардо
Остались в запасе
Монтсеррат
Панама
13
Corrin Brooks-Meade
ВР
23
Kymani Nelson
ВР
21
Lucas Kirnon
ЦЗ
2
Rafaele Cirino
ЦЗ
11
Bradley Woods-Garness
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
12
Сесар Самудио
ВР
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
13
Corrin Brooks-Meade
ВР
23
Kymani Nelson
ВР
21
Lucas Kirnon
ЦЗ
2
Rafaele Cirino
ЦЗ
11
Bradley Woods-Garness
ЦФ
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Монтсеррат - Панама
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
12
Офсайды
2
2
Количество передач
205
569
Сейвы
5
1
Точность передач %
60
87
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Монтсеррат
1 : 3
10.06.2024
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Никарагуа
2 : 0
06.06.2024
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд
Монтсеррат
2 : 2
01.04.2015
Кюрасао
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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