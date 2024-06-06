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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Никарагуа - Монтсеррат
Никарагуа - Монтсеррат: обзор матча 06 июня 2024
Никарагуа
06.06.2024, четверг, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Монтсеррат
69'
Х. Монтес
90+3'
H. Medina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Никарагуа - Монтсеррат
ГОЛ! 2:0!
H. Medina
Пас отдал
Б. Эрнандес
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Х. Монтес
Пас отдал
H. Medina
69'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Никарагуа
0
Оскар Асеведо
ЛЗ
0
Жозуэ Кихано
ЦЗ
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
0
Бэнси Эрнандес
ЦП
10
Harold Medina
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Монтсеррат
4
Нико Гордон
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Jeriel Dorsett
ЦФ
8
Brandon Comley
ЦФ
14
Jamie Allen
ЦФ
9
Лайл Тэйлор
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Никарагуа
1
César Salandia
ВР
10
Хакоб Монтес
ЦП
20
Widman Talavera
ЦФ
3-1-1
0
Асеведо
19
0
Кихано
0
Эрнандес
10
2-4
4
Гордон
5
Дэниелс
9
Тэйлор
14
8
6
Остались в запасе
Никарагуа
Монтсеррат
1
César Salandia
ВР
10
Хакоб Монтес
ЦП
20
Widman Talavera
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Главный тренер
Ангус Эве
Остались в запасе
1
César Salandia
ВР
10
Хакоб Монтес
ЦП
20
Widman Talavera
ЦФ
Главный тренер
Отоньель Оливас
Главный тренер
Ангус Эве
Статистика матча Никарагуа - Монтсеррат
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
405
171
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Монтсеррат
1 : 0
05.06.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Монтсеррат
1 : 3
10.06.2024
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Никарагуа
2 : 0
06.06.2024
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд
Монтсеррат
2 : 2
01.04.2015
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