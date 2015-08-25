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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Валенсия
Монако - Валенсия: обзор матча 25 августа 2015
Монако
25.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Валенсия
17'
А. Раджи
75'
У. Эчиеджиле
4'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Валенсия
90'
+1
Желтая карточка
П. Пьятти
77'
Замена
Данило
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 2:1!
У. Эчиеджиле
75'
72'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
У. Эчиеджиле
71'
65'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Родриго
Замена
Г. Каррийо
️️️️
И. Кавалейру
64'
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Л. Курзава
63'
Травма
Л. Курзава
62'
60'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Ж. Тулалан
57'
Замена
Т. Лемар
️️️️
М. Пашалич
53'
52'
Желтая карточка
Р. Везо
Желтая карточка
М. Пашалич
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Раджи
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Субашич
3
Курзава
6
Карвалью
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Дирар
28
Тулалан
20
Силва
8
Пашалич
8
Иван Кавалейру
9
Марсьяль
4-1-3-2
13
Райан
19
Барраган
13
Мустафи
21
Рубен Везо
14
Гайя
8
Фегули
18
Фуэго
33
Перес
10
Парехо
21
Негредо
19
Родриго
8
Пашалич
18
Лемар
18
Лемар
8
Пашалич
3
Курзава
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
3
Курзава
8
Иван Кавалейру
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Иван Кавалейру
33
Перес
15
Данило
15
Данило
33
Перес
19
Родриго
10
Пьятти
10
Пьятти
19
Родриго
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
Остались в запасе
Монако
Валенсия
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Монако - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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