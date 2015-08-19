Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Монако
Валенсия - Монако: обзор матча 19 августа 2015
Валенсия
19.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Монако
4'
Родриго
59'
Д. Парехо
86'
С. Фегули
49'
М. Пашалич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Монако
Желтая карточка
С. Фегули
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Раджи
Желтая карточка
Д. Парехо
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Фегули
86'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
78'
78'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Б. Силва
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Перес
76'
76'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
М. Пашалич
66'
Желтая карточка
Н. Дирар
Замена
Х. Фуэго
️️️️
П. Алькасер
66'
63'
Замена
Н. Дирар
️️️️
И. Кавалейру
ГОЛ! 2:1!
Д. Парехо
Пас отдал
П. Пьятти
59'
58'
Желтая карточка
М. Пашалич
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Де Пауль
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
С. Фегули
4'
2'
Желтая карточка
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
12
Матеус Карвальо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-3-2
13
Райан
14
Гайя
13
Мустафи
21
Рубен Везо
19
Барраган
8
Фегули
33
Перес
7
Де Пауль
10
Парехо
9
Алькасер
19
Родриго
3-1-1-2-3
1
Субашич
13
Уоллес
24
Раджи
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Пашалич
20
Силва
9
Марсьяль
8
Иван Кавалейру
12
Карвальо
9
Алькасер
18
Фуэго
18
Фуэго
9
Алькасер
7
Де Пауль
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Де Пауль
33
Перес
21
Негредо
21
Негредо
33
Перес
8
Пашалич
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Пашалич
8
Иван Кавалейру
8
Дирар
8
Дирар
8
Иван Кавалейру
20
Силва
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
20
Силва
Остались в запасе
Валенсия
Монако
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Валенсия - Монако
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
Новости команд
Все
Валенсия
Монако
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+