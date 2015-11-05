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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Монако
Карабах - Монако: обзор матча 05 ноября 2015
Карабах
05.11.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, группа J, 4 тур
1 : 1
Завершен
Монако
39'
С. Арментерос
72'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Монако
89'
Желтая карточка
Б. Силва
78'
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Л. Траоре
72'
ГОЛ! 1:1!
И. Кавалейру
70'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Шумбиньо
️️️️
Д. Кинтана
68'
Желтая карточка
С. Арментерос
67'
Замена
Р. Пепон
️️️️
А. Исмаилов
64'
61'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
М. Пашалич
51'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 1:0!
С. Арментерос
Пас отдал
Р. Садыгов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
67
Аларби Эль-Жадеяу
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
9
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
86
Шумбиньо
ЦП
14
Риделль Пепон
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
17
Иоан Андзуана
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-1-4-1
23
Сехич
5
Медведев
25
Аголли
14
Садыгов
15
Гусейнов
2
Гараев
67
Эль-Жадеяу
22
Исмаилов
10
Кинтана
20
Алмейда
55
Арментерос
3-1-2-3-1
1
Субашич
6
Карвалью
13
Уоллес
24
Раджи
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
20
Силва
8
Пашалич
92
Эль-Шаарави
90
Траоре
22
Исмаилов
14
Пепон
14
Пепон
22
Исмаилов
10
Кинтана
86
Шумбиньо
86
Шумбиньо
10
Кинтана
90
Траоре
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
90
Траоре
92
Эль-Шаарави
9
Каррийо
9
Каррийо
92
Эль-Шаарави
8
Пашалич
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Пашалич
Остались в запасе
Карабах
Монако
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
9
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
17
Иоан Андзуана
ЦП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
9
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Остались в запасе
17
Иоан Андзуана
ЦП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Карабах - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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