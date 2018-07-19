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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Милсами
Слован - Милсами: обзор матча 19 июля 2018
Слован
19.07.2018, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
5 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Милсами
15'
А. Шпорар
25'
А. Шпорар
33'
Моха
77'
Моха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Милсами
89'
Желтая карточка
М. Платика
85'
Желтая карточка
С. Платика
ГОЛ! 4:0!
Моха
Пас отдал
Д. Дразич
77'
ГОЛ! 3:0!
Моха
Пас отдал
А. Шпорар
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Д. Холман
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Моха
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
29
Василь Божиков
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Яя Туре
Милсами
23
Вадим Болохан
ЦЗ
25
Дину Граур
ЦЗ
20
Андрей Кожокарь
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Слован
19
Корнел Салата
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Милсами
10
Игорь Бугаев
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
2-3-1
29
Божиков
2
Сухоцкий
10
Рабиу
8
Холман
11
Моха
99
Шпорар
2-3
23
Болохан
25
Граур
20
Кожокарь
16
Антонюк
5
Платика
Остались в запасе
Слован
Милсами
19
Корнел Салата
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Яя Туре
10
Игорь Бугаев
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
19
Корнел Салата
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
10
Игорь Бугаев
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Яя Туре
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Слован - Милсами
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
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