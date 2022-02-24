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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Мидтьюлланд
ПАОК - Мидтьюлланд: обзор матча 24 февраля 2022
ПАОК
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
20'
А. Живкович
26'
Виейринья
80'
Д. Хег
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Мидтьюлланд
Замена
Ш. Шваб
️️️️
А. Живкович
104'
101'
Желтая карточка
Н. Дир
99'
Замена
Шарлес
️️️️
Г. Исаксен
90'
+2
Желтая карточка
Р. Онидика
Желтая карточка
Э. Лирацис
90'
+2
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Т. Циггарас
90'
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хег
Пас отдал
М. Майер
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Аугусто
74'
Замена
А. Митрица
️️️️
Д. Бисесвар
71'
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
70'
Желтая карточка
Виейринья
62'
Желтая карточка
Я. Куртич
56'
46'
Замена
М. Майер
️️️️
П. Систо
46'
Замена
Д. Хег
️️️️
Жуниньо
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
ГОЛ! 2:0!
Виейринья
26'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Живкович
Пас отдал
А. Чолак
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Мидтьюлланд
70
Николас Беетсон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Креспо
20
Виейринья
15
Ингасон
5
Циггарас
14
Живкович
8
Аугусто
27
Куртич
14
Чолак
21
Бисесвар
3-3-3-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
17
Тюхосен
25
Онидика
28
Святченко
11
Исаксен
77
Систо
10
Эвандер
74
Брумадо
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
14
Живкович
22
Шваб
22
Шваб
14
Живкович
8
Аугусто
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
21
Бисесвар
28
Митрица
28
Митрица
21
Бисесвар
5
Циггарас
22
Соареш
22
Соареш
5
Циггарас
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
3
Хег
3
Хег
18
Жуниньо
11
Исаксен
35
Шарлес
35
Шарлес
11
Исаксен
77
Систо
7
Майер
7
Майер
77
Систо
Остались в запасе
ПАОК
Мидтьюлланд
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
70
Николас Беетсон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Остались в запасе
70
Николас Беетсон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча ПАОК - Мидтьюлланд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Тумба
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