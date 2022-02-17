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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мидтьюлланд - ПАОК
Мидтьюлланд - ПАОК: обзор матча 17 февраля 2022
Мидтьюлланд
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ПАОК
20'
Д. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - ПАОК
90'
+4
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
84'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
Замена
Маррони
️️️️
П. Систо
82'
79'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Сидклей
79'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
Желтая карточка
Р. Онидика
73'
Замена
Шарлес
️️️️
Г. Исаксен
69'
69'
Замена
Виейринья
️️️️
Ш. Шваб
Замена
М. Майер
️️️️
Эвандер
59'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
59'
46'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
А. Митрица
41'
Желтая карточка
Ш. Шваб
37'
Желтая карточка
А. Митрица
ГОЛ! 1:0!
Д. Андерссон
Пас отдал
Эвандер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Мидтьюлланд
70
Николас Беетсон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
28
Святченко
18
Жуниньо
2
Андерссон
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
74
Брумадо
4-5-1
1
Пасхалакис
15
Креспо
2
Лирацис
15
Ингасон
17
Сидклей
22
Шваб
8
Аугусто
14
Живкович
5
Циггарас
28
Митрица
29
Акпом
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
11
Исаксен
35
Шарлес
35
Шарлес
11
Исаксен
10
Эвандер
7
Майер
7
Майер
10
Эвандер
77
Систо
38
Маррони
38
Маррони
77
Систо
22
Шваб
20
Виейринья
20
Виейринья
22
Шваб
17
Сидклей
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
17
Сидклей
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
28
Митрица
21
Бисесвар
21
Бисесвар
28
Митрица
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
Остались в запасе
Мидтьюлланд
ПАОК
70
Николас Беетсон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
70
Николас Беетсон
ВР
30
Джаред Томпсон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Мидтьюлланд - ПАОК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
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