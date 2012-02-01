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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Металлист - Полония
Металлист - Полония: обзор матча 01 февраля 2012
Металлист
01.02.2012, среда, 18:00
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Полония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Металлист - Полония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Полония
Польша. Кубок, 1/4 финала
Полония
1 : 2
27.02.2025
Пуща
Товарищеские матчи
Металлист
4 : 0
01.02.2012
Полония
Лига Европы
НАК Бреда
3 : 1
06.08.2009
Полония
Лига Европы
Полония
0 : 1
30.07.2009
НАК Бреда
Лига Европы
Полония
4 : 0
23.07.2009
Ювенес/Догана
Информация о матче
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Металлист
Полония
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
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