Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Полония - Ювенес/Догана
Полония - Ювенес/Догана: обзор матча 23 июля 2009
Полония
23.07.2009, четверг, 20:00
Лига Европы
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ювенес/Догана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Полония - Ювенес/Догана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Полония
Польша. Кубок, 1/4 финала
Полония
1 : 2
27.02.2025
Пуща
Товарищеские матчи
Металлист
4 : 0
01.02.2012
Полония
Лига Европы
НАК Бреда
3 : 1
06.08.2009
Полония
Лига Европы
Полония
0 : 1
30.07.2009
НАК Бреда
Лига Европы
Полония
4 : 0
23.07.2009
Ювенес/Догана
Ювенес/Догана
Лига Европы, 1 раунд
Ювенес/Догана
0 : 2
09.07.2015
Брондбю
Лига Европы, 1 раунд
Брондбю
9 : 0
02.07.2015
Ювенес/Догана
Лига Европы
Работнички
3 : 0
21.07.2011
Ювенес/Догана
Лига Европы
Ювенес/Догана
0 : 1
14.07.2011
Работнички
Лига Европы
Полония
4 : 0
23.07.2009
Ювенес/Догана
Информация о матче
Стадион:
Полония
Новости команд
Все
Полония
Ювенес/Догана
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
Тиаго Силва следующим летом может вернуться в Серию А
2018.09.21 08:05
2
Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара
2018.03.19 16:59
18
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
Тиаго Силва следующим летом может вернуться в Серию А
2018.09.21 08:05
2
Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара
2018.03.19 16:59
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+