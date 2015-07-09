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Ювенес/Догана - Брондбю
Ювенес/Догана - Брондбю: обзор матча 09 июля 2015
Ювенес/Догана
09.07.2015, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 9
Завершен
Брондбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ювенес/Догана - Брондбю
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювенес/Догана
Лига Европы, 1 раунд
Ювенес/Догана
0 : 2
09.07.2015
Брондбю
Лига Европы, 1 раунд
Брондбю
9 : 0
02.07.2015
Ювенес/Догана
Лига Европы
Работнички
3 : 0
21.07.2011
Ювенес/Догана
Лига Европы
Ювенес/Догана
0 : 1
14.07.2011
Работнички
Лига Европы
Полония
4 : 0
23.07.2009
Ювенес/Догана
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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Ювенес/Догана
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