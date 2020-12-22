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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Олесунн
Мьёндален - Олесунн: обзор матча 22 декабря 2020
Мьёндален
22.12.2020, вторник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
3 : 0
Завершен
Олесунн
13'
С. Лизет
17'
M. Nakkim
45+4'
C. Gauseth (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Олесунн
Замена
A. Hellum
️️️️
С. Лизет
88'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
88'
Замена
I. Twum
️️️️
O. Amund Sveen
84'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
C. Gauseth
83'
80'
Замена
K. Ødven
️️️️
С. Нордли
Желтая карточка
O. Amund Sveen
74'
70'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
J. Hatlehol
Замена
F. Brustad
️️️️
S. Lalle Ibrahim
68'
60'
Желтая карточка
J. Hatlehol
46'
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
Ненасс
ГОЛ с пенальти! 3:0!
C. Gauseth
45'
+4
39'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
ГОЛ! 2:0!
M. Nakkim
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Лизет
Пас отдал
M. Ovenstad
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Олесунн
24
Enock Mwimba
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
1-5
20
Драгснес
11
23
Лизет
22
22
33
2-1-1-1-5
20
Йоргенсен
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Ненасс
7
Нордли
3
9
Хауген
16
6
4
22
8
8
22
11
7
Ларсен
7
Ларсен
11
17
6
6
17
22
18
18
22
23
Лизет
18
18
23
Лизет
16
8
8
16
7
Нордли
32
32
7
Нордли
7
Ненасс
30
30
7
Ненасс
Остались в запасе
Мьёндален
Олесунн
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
24
Enock Mwimba
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
Остались в запасе
24
Enock Mwimba
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Мьёндален - Олесунн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
Новости команд
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Мьёндален
Олесунн
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
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Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
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2018.02.18 13:33
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2017.02.16 21:46
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«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
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Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
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Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
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Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
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