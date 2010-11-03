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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жилина - Марсель
Жилина - Марсель: обзор матча 03 ноября 2010
Жилина
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 4 тур
0 : 7
Завершен
Марсель
12'
А. Жиньяк
21'
А. Жиньяк
24'
Г. Хайнце
36'
Л. Реми
52'
Л. Гонсалес
54'
А. Жиньяк
63'
Л. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жилина - Марсель
Замена
Т. Майтан
️️️️
М. Сиссей
Замена
Брандао
️️️️
А. Жиньяк
ГОЛ! 0:7!
Л. Гонсалес
Пас отдал
А. Айю
Замена
Т. Тайво
️️️️
Г. Хайнце
Замена
А. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Р. Гергел
️️️️
А. Владавич
ГОЛ! 0:6!
А. Жиньяк
Пас отдал
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 0:5!
Л. Гонсалес
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Печалка
ГОЛ! 0:4!
Л. Реми
Пас отдал
Б. Шейру
Замена
С. Зошак
️️️️
С. Виттор
ГОЛ! 0:3!
Г. Хайнце
Пас отдал
Б. Шейру
ГОЛ! 0:2!
А. Жиньяк
Пас отдал
Ш. Каборе
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
Б. Шейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
44
Адмир Владавич
ЦП
37
Серхио Виттор
ЦП
28
Иссиака Белло
ЦП
31
Роберт Йеж
АП
9
Томаш Оравец
ЦФ
18
Момоду Сиссей
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
42
Роман Гергел
ЛЗ
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
27
Стефан Зошак
ЦП
9
Эмил Рилке
ПП
10
Томаш Майтан
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
24
Андре Айю
ЛВ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
4-3-1-2
39
Дубравка
7
Лейтнер
3
Печалка
6
Шурек
2
Ангелович
44
Владавич
37
Виттор
28
Белло
31
Йеж
18
Сиссей
9
Оравец
3-1-3-1-2
30
Манданда
3
Аспиликуэта
5
Хайнце
20
Диавара
77
Каборе
8
Шейру
27
Гонсалес
25
Мбиа
28
Вальбуэна
14
Реми
10
Жиньяк
44
Владавич
42
Гергел
42
Гергел
44
Владавич
37
Виттор
27
Зошак
27
Зошак
37
Виттор
18
Сиссей
10
Майтан
10
Майтан
18
Сиссей
5
Хайнце
0
Тайво
0
Тайво
5
Хайнце
28
Вальбуэна
24
Айю
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
11
Брандао
11
Брандао
10
Жиньяк
Остались в запасе
Жилина
Марсель
30
Мартин Крнач
ВР
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
9
Эмил Рилке
ПП
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
9
Эмил Рилке
ПП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Жилина - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Под Дубном
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