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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Зюлте-Варегем
Марибор - Зюлте-Варегем: обзор матча 07 ноября 2013
Марибор
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
29'
Т. Азар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Зюлте-Варегем
86'
Замена
М. Н'Диай
️️️️
С. Кумс
83'
Желтая карточка
С. Боссут
81'
Желтая карточка
Б. Годо
Замена
Р. Моравац
️️️️
Д. Мезга
78'
74'
Желтая карточка
Ж. Маланда
Замена
А. Дервишевич
️️️️
А. Мертель
74'
Замена
Д. Богар
️️️️
Г. Цвиянович
55'
Желтая карточка
М. Вилер
29'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
92
Матич Чрнич
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
17
Нусмир Файич
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Стив Кольпар
ЦЗ
24
Карел Д'Ане
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
25
Ранко Моравац
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Формоз Менди
ЦЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
22
Олафур Скуласон
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
3-2-3-2
33
Ханданович
26
Райчевич
28
Вилер
32
Аргус
70
Мертель
5
Филипович
14
Цвиянович
92
Чрнич
78
Мезга
17
Файич
9
Таварес
4-1-1-1-3
1
Боссут
24
Д'Ане
31
Годо
2
Де Фаув
3
Кольпар
19
Маланда
24
Кумс
9
Азар
15
Конте
10
Хабибу
15
Касерес
78
Мезга
25
Моравац
25
Моравац
78
Мезга
14
Цвиянович
39
Богар
39
Богар
14
Цвиянович
70
Мертель
21
Дервишевич
21
Дервишевич
70
Мертель
24
Кумс
13
Н'Диай
13
Н'Диай
24
Кумс
Остались в запасе
Марибор
Зюлте-Варегем
50
Марко Придигар
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
5
Формоз Менди
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
22
Олафур Скуласон
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
5
Формоз Менди
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
22
Олафур Скуласон
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Марибор - Зюлте-Варегем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Людски врт
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