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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Урава Рэд Даймондс - Манчестер Сити
Урава Рэд Даймондс - Манчестер Сити: обзор матча 19 декабря 2023
Урава Рэд Даймондс
19.12.2023, вторник, 21:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
45+1'
М. Хейбротен (АГ)
52'
М. Ковачич
59'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урава Рэд Даймондс - Манчестер Сити
83'
Желтая карточка
М. Нуньес
Замена
К. Шибато
️️️️
К. Ивао
77'
77'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
77'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Стоунз
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Й. Койзуми
64'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Х. Канте
64'
64'
Замена
О. Бобб
️️️️
Б. Силва
64'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Ф. Фоден
64'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Аканджи
59'
ГОЛ! 0:3!
Б. Силва
Замена
А. Шалк
️️️️
Т. Окубо
57'
Замена
Т. Огивара
️️️️
А. Ито
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Ковачич
Пас отдал
К. Уокер
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Хейбротен
24'
Желтая карточка
М. Аканджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЛВ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
6
Кен Ивао
(К)
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
8
Йосио Койзуми
АП
14
Томоаки Окубо
ПВ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
66
Аюму Охата
ЛЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
2
Кай Шибато
ОП
21
Эканит Панья
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
30
Шинцо Короки
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Нисикава
24
Шольц
22
Хейбротен
17
Ито
6
Ивао
33
Акимото
8
Койзуми
14
Окубо
24
Канте
14
Секине
25
Ясуи
4-1-2-3
31
Эдерсон
2
Уокер
95
Аканджи
15
Аке
6
Стоунз
16
Родри
8
Ковачич
27
Нуньес
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
17
Ито
26
Огивара
26
Огивара
17
Ито
6
Ивао
2
Шибато
2
Шибато
6
Ивао
24
Канте
30
Линссен
30
Линссен
24
Канте
8
Койзуми
10
Накадзима
10
Накадзима
8
Койзуми
14
Окубо
8
Шалк
8
Шалк
14
Окубо
20
Силва
14
Бобб
14
Бобб
20
Силва
6
Стоунз
17
Гомес
17
Гомес
6
Стоунз
95
Аканджи
24
Гвардиол
24
Гвардиол
95
Аканджи
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
47
Фоден
19
Альварес
19
Альварес
47
Фоден
Остались в запасе
Урава Рэд Даймондс
Манчестер Сити
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
66
Аюму Охата
ЛЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
21
Эканит Панья
АП
30
Шинцо Короки
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
66
Аюму Охата
ЛЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
21
Эканит Панья
АП
30
Шинцо Короки
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
17
Мика Хэмилтон
АП
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Урава Рэд Даймондс - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
0
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
3
1
Офсайды
0
1
Количество передач
129
439
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
93
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
0
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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Урава Рэд Даймондс
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