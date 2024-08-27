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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - Мальме
Спарта - Мальме: обзор матча 27 августа 2024
Спарта
27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Мальме
80'
Л. Гараслин (П)
83'
А. Ррахмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Мальме
Замена
Э. Красники
️️️️
Л. Гараслин
88'
87'
Замена
З. Лукили
️️️️
Л. Йонсен
Желтая карточка
А. Ррахмани
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Л. Гараслин
83'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Гараслин
80'
73'
Замена
Т. Али
️️️️
А. Кристиансен
73'
Замена
Х. Болин
️️️️
К. Реслер
Замена
А. Ррахмани
️️️️
В. Олатунжи
69'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Т. Виснер
69'
59'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
С. Рикс
45'
+2
Желтая карточка
А. Кристиансен
Желтая карточка
Ф. Панак
45'
+1
41'
Желтая карточка
С. Пенья
27'
Пенальти не реализован!
А. Кристиансен
Желтая карточка
М. Витик
25'
Пенальти не реализован!
В. Бирманчевич
19'
17'
Желтая карточка
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
4
Серенсен
28
Виснер
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
11
Ринеш
33
Олатунжи
3-2-3-1-1
27
Далин
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
25
Бузанелло
4
Йонсен
5
Рикс
10
Кристиансен
6
Пенья
92
Телин
28
Виснер
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Виснер
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
10
Кристиансен
22
Али
22
Али
10
Кристиансен
4
Йонсен
34
Лукили
34
Лукили
4
Йонсен
25
Реслер
38
Болин
38
Болин
25
Реслер
5
Рикс
22
Ботхейм
22
Ботхейм
5
Рикс
Остались в запасе
Спарта
Мальме
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Оливер Берг
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Спарта - Мальме
3
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
302
396
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Дженерали Арена
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