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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Спарта
Мальме - Спарта: обзор матча 21 августа 2024
Мальме
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Спарта
31'
Й. Стригер Ларсен (АГ)
89'
М. Ринеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Спарта
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Ринеш
Пас отдал
А. Серенсен
85'
Желтая карточка
Я. Пешек
82'
Замена
Я. Зелены
️️️️
М. Витик
82'
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
А. Кристиансен
69'
68'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
68'
Замена
Т. Виснер
️️️️
А. Пресиадо
Замена
Т. Али
️️️️
Х. Болин
64'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Э. Ботхейм
64'
62'
Желтая карточка
К. Лячи
60'
Замена
Я. Кухта
️️️️
В. Олатунжи
40'
Желтая карточка
В. Олатунжи
Желтая карточка
С. Пенья
34'
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Стригер Ларсен
Пас отдал
В. Бирманчевич
Желтая карточка
Бузанелло
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
(К)
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
22
Таха Али
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
4-1-3-2
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
19
Зеттерстрем
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
11
Нанаси
6
Пенья
38
Болин
22
Ботхейм
92
Телин
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
27
Панак
4
Серенсен
41
Витик
20
Лячи
6
Кайринен
7
Бирманчевич
11
Ринеш
10
Гараслин
33
Олатунжи
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
41
Витик
30
Зелены
30
Зелены
41
Витик
23
Пресиадо
28
Виснер
28
Виснер
23
Пресиадо
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
33
Олатунжи
7
Кухта
7
Кухта
33
Олатунжи
Остались в запасе
Мальме
Спарта
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Мальме - Спарта
3
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
11
Офсайды
2
4
Количество передач
642
289
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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