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Расписание матчей
Кубок Африки
Намибия - Мали
Намибия - Мали: обзор матча 24 января 2024
Намибия
24.01.2024, среда, 20:00
Кубок африканских наций, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Мали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Намибия - Мали
Замена
Д. Хаосеб
️️️️
П. Шалулиле
90'
81'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Диабате
Замена
М. Папама
️️️️
П. Тьюеза
79'
68'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Дьен
68'
Замена
А. Данте
️️️️
М. Диарра
53'
Замена
К. Думбия
️️️️
Ю. Ниакате
52'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Л. Синайоко
Желтая карточка
Д. Хотто
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
18
Апроциус Петрус
ЛЗ
4
Риаан Анамуб
ЛЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
12
Кеннеди Амутенья
ЦЗ
21
Лубени Хауконго
ЦЗ
7
Деон Хотто
ЛВ
10
Принс Тьюеза
ЛВ
6
Нгеро Катуа
ЦП
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
13
Петер Шалулиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
13
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
(К)
ПЗ
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
7
Доржель Нене
ЦФ
19
Фуссейни Диабате
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Намибия
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
23
Эдвард Маова
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
15
Марсель Папама
ОП
19
Петрус Шитемби
АП
8
Уетууру Камбато
ПВ
17
Венделл Рудат
ПВ
11
Абсалом Лимбонди
ПВ
14
Жослин Каматука
ЦФ
Мали
22
Абубакар Думбия
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Камори Думбия
АП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Казапуа
20
Камберипа
12
Амутенья
21
Хауконго
4
Анамуб
18
Петрус
6
Катуа
10
Тьюеза
7
Хотто
13
Шалулиле
9
Музеу
4-2-4
16
Диарра
2
Траоре
5
Куяте
6
Ниакате
13
Диарра
23
Дьен
10
Биссума
17
Синайоко
6
Ниакате
19
Диабате
7
Нене
13
Шалулиле
2
Хаосеб
2
Хаосеб
13
Шалулиле
10
Тьюеза
15
Папама
15
Папама
10
Тьюеза
13
Диарра
3
Данте
3
Данте
13
Диарра
23
Дьен
12
Камара
12
Камара
23
Дьен
19
Диабате
21
Траоре
21
Траоре
19
Диабате
6
Ниакате
10
Думбия
10
Думбия
6
Ниакате
17
Синайоко
9
Сиссоко
9
Сиссоко
17
Синайоко
Остались в запасе
Намибия
Мали
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
23
Эдвард Маова
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
19
Петрус Шитемби
АП
8
Уетууру Камбато
ПВ
17
Венделл Рудат
ПВ
11
Абсалом Лимбонди
ПВ
14
Жослин Каматука
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
22
Абубакар Думбия
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
17
Фалайе Сако
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
23
Эдвард Маова
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
19
Петрус Шитемби
АП
8
Уетууру Камбато
ПВ
17
Венделл Рудат
ПВ
11
Абсалом Лимбонди
ПВ
14
Жослин Каматука
ЦФ
Остались в запасе
22
Абубакар Думбия
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
17
Фалайе Сако
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Намибия - Мали
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
15
Офсайды
3
2
Количество передач
202
441
Сейвы
2
1
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Samuel Uwikunda, Rwanda
Стадион:
Лоран Поку
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