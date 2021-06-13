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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания - Малави
Танзания - Малави: обзор матча 13 июня 2021
Танзания
13.06.2021, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Малави
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Танзания - Малави
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
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Танзания
Малави
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
2025.12.04 17:51
4
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
2025.12.04 17:51
4
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Кубок Африки. Гол Хакими принес Марокко победу над Малави
2022.01.26 00:02
«Вы не видели, как Мане стирает трусы и сушит их на кусте». Тренер Малави раскритиковал Камерун за организацию КАН-2021
2022.01.25 10:53
2
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
2022.01.21 00:47
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