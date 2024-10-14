Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия - Малайзия
Новая Зеландия - Малайзия: обзор матча 14 октября 2024
Новая Зеландия
14.10.2024, понедельник, 09:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Малайзия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Новая Зеландия - Малайзия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Новости команд
Все
Новая Зеландия
Малайзия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Малайзии и Йемена на победу в матче
16 ноября
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Китай – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
27 сентября
Китай – Новая Зеландия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Китай – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
27 сентября
Китай – Новая Зеландия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Палестина – Новая Зеландия: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Товарищеские матчи (сборные): шансы Малайзии и Йемена на победу в матче
16 ноября
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 3 июня 2025
2025.06.02 11:50
Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: Товарищеские матчи, 29 мая 2025
2025.05.28 10:20
В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном
2024.09.05 21:25
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+