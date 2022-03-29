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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Северная Македония
Португалия - Северная Македония: обзор матча 29 марта 2022
Португалия
29.03.2022, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
2 : 0
Завершен
Северная Македония
32'
Б. Фернандеш
65'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Португалия - Северная Македония
Замена
Витинья
️️️️
Ж. Моутинью
90'
+1
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Фернандеш
87'
87'
Замена
Б. Николов
️️️️
Э. Эльмас
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Б. Силва
87'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Жота
76'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Отавио
76'
75'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Т. Костадинов
74'
Желтая карточка
Э. Алиоски
68'
Желтая карточка
В. Муслиу
Желтая карточка
Ж. Канселу
68'
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Жота
65'
59'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
А. Трайковски
46'
Замена
Б. Миовски
️️️️
М. Ристовски
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
К. Роналду
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Отавио
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
23
Витинья
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Стефан Спировски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Пепе
20
Канселу
13
Перейра
8
Моутинью
21
Жота
10
Силва
16
Отавио
7
Роналду
8
Фернандеш
3-4-2-1
23
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
8
Алиоски
5
Адеми
19
Ристовски
18
Костадинов
14
Велкоски
10
Барди
7
Эльмас
9
Трайковски
21
Жота
7
Леау
7
Леау
21
Жота
16
Отавио
14
Карвалью
14
Карвалью
16
Отавио
8
Фернандеш
6
Нуньес
6
Нуньес
8
Фернандеш
8
Моутинью
23
Витинья
23
Витинья
8
Моутинью
10
Силва
10
Феликс
10
Феликс
10
Силва
18
Костадинов
3
Ашковски
3
Ашковски
18
Костадинов
7
Эльмас
16
Николов
16
Николов
7
Эльмас
9
Трайковски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
9
Трайковски
19
Ристовски
9
Миовски
9
Миовски
19
Ристовски
Остались в запасе
Португалия
Северная Македония
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Португалия - Северная Македония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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