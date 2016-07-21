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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нымме Калью - Маккаби Х
Нымме Калью - Маккаби Х: обзор матча 21 июля 2016
Нымме Калью
21.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Маккаби Х
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нымме Калью - Маккаби Х
43'
Желтая карточка
Г. Вермут
Начало матча
Статистика матча Нымме Калью - Маккаби Х
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
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Нымме Калью
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