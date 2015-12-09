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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Лион
Валенсия - Лион: обзор матча 09 декабря 2015
Валенсия
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 2
Завершен
Лион
37'
М. Корне
76'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лион
78'
Замена
К. Бове
️️️️
А. Ляказетт
77'
Замена
Б. Коне
️️️️
С. Дардер
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Толиссо
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Де Пауль
75'
70'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
К. Гренье
68'
Желтая карточка
К. Толиссо
Замена
А. Негредо
️️️️
Данило
52'
Желтая карточка
С. Мина
45'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Гоналон
Желтая карточка
А. Абденнур
25'
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Э. Перес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
35
Карлос Тропи
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-1-3-2
1
Хауме
14
Гайя
13
Мустафи
5
Абденнур
2
Канселу
15
Данило
10
Парехо
7
Де Пауль
33
Перес
77
Мина
9
Алькасер
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
21
Морель
2
Янга-Мбива
12
Бедимо
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
19
Гренье
70
Корне
91
Ляказетт
33
Перес
18
Фуэго
18
Фуэго
33
Перес
7
Де Пауль
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Де Пауль
15
Данило
21
Негредо
21
Негредо
15
Данило
10
Дардер
26
Коне
26
Коне
10
Дардер
19
Гренье
18
Геззаль
18
Геззаль
19
Гренье
91
Ляказетт
12
Бове
12
Бове
91
Ляказетт
Остались в запасе
Валенсия
Лион
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Валенсия - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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