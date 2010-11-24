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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Лион
Шальке-04 - Лион: обзор матча 24 ноября 2010
Шальке-04
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
3 : 0
Завершен
Лион
15'
Д. Фарфан
22'
К. Хунтелаар
88'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Лион
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ж. Пье
️️️️
Лисандро
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Джонс
Замена
Эду
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
Травма
Й. Гуркюфф
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Сиссоко
Желтая карточка
Д. Фарфан
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
П. Клюге
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
Рауль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Джимми Бриан
ЛФ
9
Лисандро
ЦФ
7
Мишел Бастос
РФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
16
Эду
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
1
Нойер
26
Шмитц
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
14
Хурадо
13
Джонс
24
Клюге
8
Фарфан
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-1-2-3
1
Льорис
15
Ревейер
15
Диакате
6
Ловрен
26
Сиссоко
28
Тулалан
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
7
Бастос
9
Лисандро
7
Бриан
13
Джонс
32
Матип
32
Матип
13
Джонс
14
Хурадо
10
Деяк
10
Деяк
14
Хурадо
8
Фарфан
16
Эду
16
Эду
8
Фарфан
9
Лисандро
26
Пье
26
Пье
9
Лисандро
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
26
Сиссоко
18
Гомис
18
Гомис
26
Сиссоко
Остались в запасе
Шальке-04
Лион
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Шальке-04 - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Андреа Стефани
Ренато Фаверани (оба Италия)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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