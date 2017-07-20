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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Люцерн - Осиек
Люцерн - Осиек: обзор матча 20 июля 2017
Люцерн
20.07.2017, четверг, 20:45
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Осиек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люцерн - Осиек
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
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