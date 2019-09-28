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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Олимп
Луки-Энергия - Олимп: обзор матча 28 сентября 2019
Луки-Энергия
28.09.2019, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 11 тур
0 : 1
Завершен
Олимп
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Коломна
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