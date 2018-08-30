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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Торпедо
Лудогорец - Торпедо: обзор матча 30 августа 2018
Лудогорец
30.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Торпедо
6'
В. Мисиджан
38'
Г. Кампаньяро
59'
Г. Кампаньяро
62'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Торпедо
Желтая карточка
Я. Горальски
75'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
68'
ГОЛ! 4:0!
Вандерсон
Пас отдал
В. Мисиджан
62'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кампаньяро
Пас отдал
Вандерсон
59'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кампаньяро
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
К. Кешеру
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лудогорец - Торпедо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
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0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Торпедо
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Самгурали
- : -
25.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Мешахте
2 : 3
07.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Иберия 1999
3 : 2
26.10.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Торпедо
0 : 1
18.10.2026
Рустави
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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