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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Олимпиакос
Лудогорец - Олимпиакос: обзор матча 10 августа 2021
Лудогорец
10.08.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Олимпиакос
49'
Р. Семеду (АГ)
57'
П. Сотириу (П)
31'
Я. М'Вила
68'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лудогорец - Олимпиакос
ГОЛ!
Сисиньо
4:1
ГОЛ!
К. Лала
3:1
ГОЛ!
О. Вердон
3:0
Пенальти не реализован!
А. Хассан
ГОЛ!
А. Сантана
2:0
Пенальти не реализован!
М. Вальбуэна
ГОЛ!
П. Сотириу
1:0
120'
Замена
К. Лала
️️️️
А. Андруцос
106'
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Сисиньо
️️️️
Д. Икоко
106'
Замена
Д. Янков
️️️️
Каули
106'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Жозуэ
94'
91'
Замена
П. Кунде
️️️️
Я. М'Вила
88'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Г. Масурас
Замена
А. Сантана
️️️️
С. Баджи
88'
86'
Вторая желтая
У. Ба
82'
Желтая карточка
О. Рябчук
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
О. Вердон
66'
65'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Врусаи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Сотириу
57'
54'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
А. Бухалакис
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Семеду
Пас отдал
П. Сотириу
49'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
44'
33'
Желтая карточка
У. Ба
31'
ГОЛ! 0:1!
Я. М'Вила
Пас отдал
Г. Масурас
Желтая карточка
С. Баджи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
1
Кристиян Калина
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Агуибу Камара
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-2-2-2-2
32
Пластун
24
Вердон
23
Жозуэ
3
Недялков
32
Икоко
25
Баджи
5
Гонсалвеш
80
Каули
77
Десподов
79
Сотириу
1
Калина
4-1-2-2-1
19
Цолакис
14
Андруцос
35
Семеду
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
17
Врусаи
7
Масурас
19
Эль-Араби
80
Каули
8
Янков
8
Янков
80
Каули
32
Икоко
40
Сисиньо
40
Сисиньо
32
Икоко
25
Баджи
80
Сантана
80
Сантана
25
Баджи
23
Жозуэ
7
Ротариу
7
Ротариу
23
Жозуэ
41
Бухалакис
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
41
Бухалакис
7
Масурас
4
Сиссе
4
Сиссе
7
Масурас
14
Андруцос
70
Лала
70
Лала
14
Андруцос
6
М'Вила
25
Кунде
25
Кунде
6
М'Вила
17
Врусаи
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
17
Врусаи
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Лудогорец
Олимпиакос
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
22
Сержио Падт
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
20
Агуибу Камара
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
22
Сержио Падт
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
20
Агуибу Камара
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Лудогорец - Олимпиакос
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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