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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Лудогорец
Олимпиакос - Лудогорец: обзор матча 03 августа 2021
Олимпиакос
03.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лудогорец
50'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпиакос - Лудогорец
90'
+3
Желтая карточка
А. Недялков
89'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Сотириу
82'
Замена
Сисиньо
️️️️
Б. Текпетей
73'
Замена
А. Сантана
️️️️
Каули
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
62'
57'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
П. Сиссе
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Желтая карточка
П. Сиссе
49'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
П. Кунде
46'
Желтая карточка
Р. Семеду
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
1
Кристиян Калина
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Агуибу Камара
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
3-2-2-2-1
19
Цолакис
27
Ба
35
Семеду
4
Сиссе
5
Рябчук
70
Лала
2
Камара
25
Кунде
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Хассан
4-2-3-2
32
Икоко
32
Пластун
24
Вердон
3
Недялков
5
Гонсалвеш
25
Баджи
77
Десподов
80
Каули
37
Текпетей
79
Сотириу
1
Калина
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
25
Кунде
6
М'Вила
6
М'Вила
25
Кунде
4
Сиссе
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
4
Сиссе
37
Текпетей
40
Сисиньо
40
Сисиньо
37
Текпетей
80
Каули
80
Сантана
80
Сантана
80
Каули
79
Сотириу
88
Вандерсон
88
Вандерсон
79
Сотириу
Остались в запасе
Олимпиакос
Лудогорец
77
Лазар Ранджелович
ПВ
31
Томаш Вацлик
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
20
Агуибу Камара
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
8
Доминик Янков
АП
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
31
Томаш Вацлик
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
20
Агуибу Камара
ЦФ
Остались в запасе
8
Доминик Янков
АП
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Олимпиакос - Лудогорец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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