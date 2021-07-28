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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Мура 05
Лудогорец - Мура 05: обзор матча 28 июля 2021
Лудогорец
28.07.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Мура 05
4'
П. Сотириу
82'
Э. Ману
90'
Каули
64'
Т. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лудогорец - Мура 05
Замена
Д. Янков
️️️️
Каули
90'
+2
Замена
М. Чибота
️️️️
К. Десподов
90'
+2
Желтая карточка
Каули
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Каули
Пас отдал
Вандерсон
90'
85'
Замена
К. Пучко
️️️️
К. Штурм
85'
Замена
А. Мароша
️️️️
М. Клепач
83'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Ж. Коус
ГОЛ! 2:1!
Э. Ману
Пас отдал
Каули
82'
Замена
Э. Ману
️️️️
П. Сотириу
76'
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хорват
Пас отдал
Ж. Коус
Замена
С. Баджи
️️️️
А. Сантана
64'
Желтая карточка
К. Десподов
50'
Замена
Вандерсон
️️️️
Б. Текпетей
46'
Желтая карточка
Б. Текпетей
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Сотириу
Пас отдал
Б. Текпетей
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
1
Кристиян Калина
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Мура 05
10
Нино Коутер
ЦП
69
Матко Обрадович
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
9
Матич Марушко
ЦФ
2
Жан Карничник
ЦФ
8
Лука Бобичанец
ЦФ
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
88
Вандерсон
ЦФ
22
Сержио Падт
ЦФ
Мура 05
11
Андрия Филипович
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
6
David Đurak
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
4-2-3-2
3
Недялков
32
Пластун
24
Вердон
32
Икоко
5
Гонсалвеш
80
Сантана
77
Десподов
80
Каули
37
Текпетей
1
Калина
79
Сотириу
1-5
10
Коутер
11
Коус
8
Бобичанец
2
Карничник
9
Марушко
30
Горенц
77
Десподов
13
Чибота
13
Чибота
77
Десподов
79
Сотириу
45
Ману
45
Ману
79
Сотириу
80
Каули
8
Янков
8
Янков
80
Каули
80
Сантана
25
Баджи
25
Баджи
80
Сантана
37
Текпетей
88
Вандерсон
88
Вандерсон
37
Текпетей
77
Клепач
17
Мароша
17
Мароша
77
Клепач
11
Коус
11
Ципот
11
Ципот
11
Коус
23
Штурм
3
Пучко
3
Пучко
23
Штурм
Остались в запасе
Лудогорец
Мура 05
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
11
Андрия Филипович
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
6
David Đurak
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
Остались в запасе
11
Андрия Филипович
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
6
David Đurak
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Лудогорец - Мура 05
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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