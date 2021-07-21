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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мура 05 - Лудогорец
Мура 05 - Лудогорец: обзор матча 21 июля 2021
Мура 05
21.07.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мура 05 - Лудогорец
Замена
С. Мандич
️️️️
Л. Бобичанец
90'
+2
Замена
А. Мароша
️️️️
М. Клепач
90'
+2
81'
Замена
М. Чибота
️️️️
А. Сантана
70'
Замена
Э. Ману
️️️️
П. Сотириу
63'
Замена
Вандерсон
️️️️
Д. Янков
54'
Желтая карточка
И. Пластун
Желтая карточка
Ж. Карничник
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
10
Нино Коутер
ЦП
2
Жан Карничник
ЦФ
69
Матко Обрадович
ЦФ
9
Матич Марушко
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
8
Лука Бобичанец
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Каули
АП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
1
Кристиян Калина
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Мура 05
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
11
Андрия Филипович
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦФ
6
David Đurak
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
88
Вандерсон
ЦФ
1-5
10
Коутер
14
Хорват
4
Ципот
77
Клепач
23
Штурм
8
Бобичанец
4-2-3-2
32
Икоко
32
Пластун
24
Вердон
3
Недялков
5
Гонсалвеш
80
Сантана
77
Десподов
8
Янков
80
Каули
79
Сотириу
1
Калина
77
Клепач
17
Мароша
17
Мароша
77
Клепач
8
Бобичанец
77
Мандич
77
Мандич
8
Бобичанец
79
Сотириу
45
Ману
45
Ману
79
Сотириу
80
Сантана
13
Чибота
13
Чибота
80
Сантана
8
Янков
88
Вандерсон
88
Вандерсон
8
Янков
Остались в запасе
Мура 05
Лудогорец
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
11
Андрия Филипович
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦФ
6
David Đurak
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
37
Бернард Текпетей
ПВ
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
11
Андрия Филипович
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
25
Драган Ловрич
ЦФ
6
David Đurak
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
23
Пламен Илиев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
22
Сержио Падт
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Мура 05 - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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