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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Словацко - Локомотив Пл
Словацко - Локомотив Пл: обзор матча 29 июля 2021
Словацко
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Локомотив Пл
26'
В. Даничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Словацко - Локомотив Пл
ГОЛ!
Б. Карагерен
2:3
ГОЛ!
М. Кадлец
2:2
Пенальти не реализован!
E. Yanchev
ГОЛ!
В. Юрецка
1:2
ГОЛ!
R. Connor
0:2
Пенальти не реализован!
М. Кохут
Пенальти не реализован!
L. Salinas
Пенальти не реализован!
Д. Хользер
ГОЛ!
Д. Илиев
0:1
Пенальти не реализован!
В. Даничек
Замена
М. Кохут
️️️️
Р. Сисилия
110'
Желтая карточка
J. Divisek
109'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
105'
91'
Замена
O. Bykov
️️️️
M. Petrović
Замена
J. Divisek
️️️️
Я. Калабишка
91'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
91'
74'
Желтая карточка
R. Connor
69'
Замена
E. Yanchev
️️️️
П. Умарбаев
Замена
В. Юрецка
️️️️
J. Navratil
63'
ГОЛ! 1:0!
В. Даничек
Пас отдал
J. Navratil
26'
Желтая карточка
М. Хавлик
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Локомотив Пл
22
Артур Крачун
ЦЗ
34
Петар Витанов
ОП
9
Георги Минчев
ЦФ
1
Ilko Pirgov
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
0
L. Salinas
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
21
Ruane Connor
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Словацко
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
29
Marko Merdović
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Локомотив Пл
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Emil Yanchev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
2-5-2-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
28
Даничек
20
Хавлик
30
11
Петржела
18
Садилек
91
Калабишка
23
Рейнберк
22
Сисилия
1-1-5
22
Крачун
34
Витанов
99
Карагерен
14
Илиев
21
39
Умарбаев
0
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
91
Калабишка
0
0
91
Калабишка
22
Сисилия
21
Кохут
21
Кохут
22
Сисилия
30
15
Юрецка
15
Юрецка
30
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
20
21
21
20
39
Умарбаев
19
19
39
Умарбаев
Остались в запасе
Словацко
Локомотив Пл
4
Патрик Шимко
ЦЗ
29
Marko Merdović
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
29
Marko Merdović
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Остались в запасе
71
Lukas Raeder
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Словацко - Локомотив Пл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Информация о матче
Стадион:
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2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
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