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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Локомотив Пл - Словацко
Локомотив Пл - Словацко: обзор матча 22 июля 2021
Локомотив Пл
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Словацко
89'
П. Витанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив Пл - Словацко
ГОЛ! 1:0!
П. Витанов
89'
Замена
E. Yanchev
️️️️
L. Salinas
87'
78'
Замена
М. Петржела
️️️️
J. Navratil
55'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Д. Хользер
Желтая карточка
O. Bykov
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
22
Артур Крачун
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
34
Петар Витанов
ОП
78
Christian Gomis
ЦФ
21
Ruane Connor
ЦФ
0
L. Salinas
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
1
Ilko Pirgov
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Локомотив Пл
15
Georgi Mavrodiev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
71
Lukas Raeder
ЦФ
19
Emil Yanchev
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
2-1-5
22
Крачун
21
34
Витанов
9
Минчев
44
39
Умарбаев
1
14
Илиев
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
95
Хользер
3
Кадлец
20
Хавлик
91
Калабишка
18
Садилек
28
Даничек
23
Рейнберк
30
22
Сисилия
0
19
19
0
30
11
Петржела
11
Петржела
30
95
Хользер
15
Юрецка
15
Юрецка
95
Хользер
Остались в запасе
Локомотив Пл
Словацко
15
Georgi Mavrodiev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
71
Lukas Raeder
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
15
Georgi Mavrodiev
ЦФ
28
Айван Ангелов
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
71
Lukas Raeder
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
19
Aleksandar Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Локомотив Пл - Словацко
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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Локомотив Пл
Словацко
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4
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
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