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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ливорно - Новара
Ливорно - Новара: обзор матча 17 августа 2008
Ливорно
17.08.2008, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Новара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливорно - Новара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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Ливорно
Новара
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
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