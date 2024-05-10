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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ливерпуль - Палмейрас
Ливерпуль - Палмейрас: обзор матча 10 мая 2024
Ливерпуль
10.05.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа F, 4 тур
0 : 5
Завершен
Палмейрас
44'
Р. Вейга
71'
Р. Вейга
82'
Эндрик
90+1'
Рони
90+6'
Г. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Палмейрас
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Г. Гомес
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Рони
Пас отдал
Х. Мануэль Лопес
Замена
️️️️
M. Barrios
90'
Желтая карточка
A. González
89'
Замена
R. Machado
️️️️
L. Lemos
86'
Замена
D. Rodriguez
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
86'
85'
Желтая карточка
Эндрик
85'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Вейга
85'
Замена
Майке
️️️️
Эндрик
82'
ГОЛ! 0:3!
Эндрик
Пас отдал
Рони
71'
ГОЛ! 0:2!
Р. Вейга
Пас отдал
Эндрик
Замена
A. González
️️️️
M. Ocampo
69'
Замена
N. Franco
️️️️
К. Амаро
69'
62'
Замена
Рони
️️️️
Лазаро
62'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
А. Морено
49'
Желтая карточка
Г. Менино
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вейга
Пас отдал
М. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
(К)
ВР
14
Jean Rosso
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
23
L. Lemos
ЦП
77
M. Ocampo
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ливерпуль
25
Gastón Guruceaga
ВР
4
I. Rodriguez
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
8
Agustín González
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
27
Yordi López
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
3-3-1
12
14
20
Амаро
18
23
77
24
97
Родригес
3-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
6
Морено
25
Менино
23
Вейга
17
Лазаро
41
Эстевао
20
Амаро
10
10
20
Амаро
23
9
9
23
15
15
50
50
77
8
8
77
Эндрик
12
Майке
12
Майке
Эндрик
6
Морено
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
6
Морено
17
Лазаро
33
Рони
33
Рони
17
Лазаро
9
Эндрик
9
Эндрик
23
Вейга
42
Лопес
42
Лопес
23
Вейга
Остались в запасе
Ливерпуль
Палмейрас
14
H. Vergara
ЦП
4
I. Rodriguez
ЦЗ
25
Gastón Guruceaga
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
27
Yordi López
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
14
H. Vergara
ЦП
4
I. Rodriguez
ЦЗ
25
Gastón Guruceaga
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
27
Yordi López
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Ливерпуль - Палмейрас
1
2
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
345
432
Сейвы
6
3
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
8
10
xG (ожидаемые голы)
0.3
2.29
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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Ливерпуль
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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20 ноября
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