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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 22 января 2018
Суонси
22.01.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
40'
Э. Моусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
45'
Желтая карточка
Ж. Матип
44'
Желтая карточка
Э. Робертсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Моусон
Пас отдал
Ф. Фернандес
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
3-3-2-2
22
Фабиански
6
Фернандес
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
13
Ольссон
8
Фер
26
Ноутон
6
Клукас
40
Ки Сун-Юн
10
Айю
12
Дайер
4-1-2-2-1
1
Кариус
4
ван Дейк
32
Матип
2
Гомес
3
Робертсон
23
Джан
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
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