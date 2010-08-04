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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жилина - Литекс
Жилина - Литекс: обзор матча 04 августа 2010
Жилина
04.08.2010, среда, 21:30
Лига Чемпионов
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Литекс
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Личные встречи
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Статистика матча Жилина - Литекс
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0
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0
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Информация о матче
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«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
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