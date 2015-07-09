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Рунавик - Линфилд
Рунавик - Линфилд: обзор матча 09 июля 2015
Рунавик
09.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Линфилд
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Статистика матча Рунавик - Линфилд
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Матчи команд
Рунавик
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Б68 Тофтир
0 : 3
31.10.2026
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25.10.2026
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Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Рунавик
1 : 0
18.10.2026
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1 : 2
11.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Линфилд
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Линфилд
- : -
21.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Ларн
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Линфилд
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