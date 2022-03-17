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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ренн - Лестер
Ренн - Лестер: обзор матча 17 марта 2022
Ренн
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лестер
8'
Б. Бурижо
76'
Ф. Тайт
51'
У. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лестер
90'
+8
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Желтая карточка
В. Омари
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. Ихеначо
79'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Лукман
78'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
У. Фофана
Замена
Л. Чауна
️️️️
Г. Лаборд
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тайт
Пас отдал
С. Гирасси
76'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
76'
Желтая карточка
Б. Бурижо
75'
Желтая карточка
Н. Агер
71'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
68'
60'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
О. Ндиди
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Ж. Мартен
58'
51'
ГОЛ! 1:1!
У. Фофана
Пас отдал
А. Лукман
Желтая карточка
Г. Лаборд
47'
12'
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
М. Терье
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ренн
50
Элиас Дамерги
ВР
30
Пепе Боне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Лестер
26
Читуру Одунзе
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-3-1-1
80
Алемдар
3
Трюффер
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
9
Лаборд
4-1-4-1
1
Шмейхель
24
Джастин
12
Амарти
3
Фофана
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
17
Ихеначо
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
8
Мартен
29
Тайт
29
Тайт
8
Мартен
9
Лаборд
17
Чауна
17
Чауна
9
Лаборд
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
11
Олбрайтон
11
Лукман
11
Лукман
11
Олбрайтон
3
Фофана
23
Вестергор
23
Вестергор
3
Фофана
Лукман
21
Перейра
21
Перейра
Лукман
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Мэддисон
4
Ндиди
Остались в запасе
Ренн
Лестер
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
50
Элиас Дамерги
ВР
30
Пепе Боне
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Читуру Одунзе
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
50
Элиас Дамерги
ВР
30
Пепе Боне
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
26
Читуру Одунзе
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ренн - Лестер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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