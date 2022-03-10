Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лестер - Ренн
Лестер - Ренн: обзор матча 10 марта 2022
Лестер
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ренн
30'
М. Олбрайтон
90+3'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ренн
ГОЛ! 2:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
М. Олбрайтон
90'
+3
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
80'
Замена
А. Лукман
️️️️
Х. Барнс
80'
78'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
77'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
64'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Ж. Доку
64'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ж. Мартен
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
62'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Джастин
62'
34'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Х. Барнс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лестер
26
Читуру Одунзе
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
30
Пепе Боне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-4-1
1
Шмейхель
33
Томас
12
Амарти
2
Сеюнджу
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
27
Дака
4-1-2-1-2
1
Гомис
14
Траоре
17
Омари
21
Агер
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
11
Доку
9
Лаборд
11
Барнс
11
Лукман
11
Лукман
11
Барнс
24
Джастин
8
Чодури
8
Чодури
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
8
Мартен
14
Майер
14
Майер
8
Мартен
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
11
Доку
29
Тайт
29
Тайт
11
Доку
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
Лестер
Ренн
26
Читуру Одунзе
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
30
Пепе Боне
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
26
Читуру Одунзе
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
30
Пепе Боне
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лестер - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Ренн
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+