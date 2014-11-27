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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локерен - Легия
Локерен - Легия: обзор матча 27 ноября 2014
Локерен
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 0
Завершен
Легия
7'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Легия
Замена
С. Дессер
️️️️
Дутра
90'
Замена
Д. Ремакль
️️️️
А. Патоси
86'
Желтая карточка
А. Патоси
84'
82'
Желтая карточка
Т. Йодловиц
Замена
М. Лей
️️️️
Н. де Паув
74'
63'
Замена
М. Сагановски
️️️️
О. Са
52'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
46'
Замена
М. Жиро
️️️️
Я. Косецки
36'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Дутра
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Аянда Патоси
ЦП
28
Эварист Нголлок
ЦП
8
Коэн Персоонс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
20
Дутра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
12
Гильерме
АП
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Локерен
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
14
Джордан Ремакль
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Легия
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Элиу Пинту
ОП
14
Матеуш Швох
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
4-5-1
1
Барри
13
Галициос
24
Шольц
5
Марич
3
Одои
28
Нголлок
8
Персоонс
20
Ванакен
14
де Паув
10
Патоси
20
Дутра
4-1-2-3
12
Куцяк
3
Йодловиц
28
Брож
52
Ржежничак
23
Астис
21
Врдоляк
8
Дуда
12
Гильерме
70
Са
18
Кухарчик
20
Косецки
10
Патоси
14
Ремакль
14
Ремакль
10
Патоси
14
де Паув
9
Лей
9
Лей
14
де Паув
20
Дутра
9
Дессер
9
Дессер
20
Дутра
70
Са
9
Сагановски
9
Сагановски
70
Са
20
Косецки
19
Жиро
19
Жиро
20
Косецки
Остались в запасе
Локерен
Легия
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Матеуш Швох
ЦП
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
Остались в запасе
91
Конрад Ялоха
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Матеуш Швох
ЦП
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Локерен - Легия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Дакнамстадион
Новости команд
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