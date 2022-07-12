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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Лех
Карабах - Лех: обзор матча 12 июля 2022
Карабах
12.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
5 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лех
14'
К. Боржес
42'
Ф. Озобич
56'
К. Медина
74'
К. Боржес
77'
А. Гусейнов
1'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карабах - Лех
Желтая карточка
К. Боржес
89'
85'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Р. Муравски
85'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Й. Карлстрем
85'
Замена
Б. Дуглас
️️️️
П. Ребошу
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
М. Янкович
83'
ГОЛ! 5:1!
А. Гусейнов
Пас отдал
Р. Шейдаев
77'
Замена
О. Квабена
️️️️
Ф. Озобич
76'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Вешович
76'
ГОЛ! 4:1!
К. Боржес
Пас отдал
К. Медина
74'
72'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
М. Скурась
72'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ж. Амарал
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
66'
56'
Желтая карточка
А. Милич
ГОЛ! 3:1!
К. Медина
56'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Озобич
42'
Желтая карточка
К. Медина
30'
Желтая карточка
Р. Алмейда
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Боржес
Пас отдал
К. Медина
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Вельде
Пас отдал
Ж. Амарал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Артур Рудько
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
3-3-2-2
1
Махаммадалиев
23
Вешович
5
Медведев
81
Медина
10
Зубир
8
Янкович
20
Алмейда
19
Озобич
20
Боржес
25
Ваджи
44
Джафаргулиев
3-1-1-1-3
37
Шатка
2
Перейра
16
Милич
5
Ребошу
8
Карлстрем
22
Муравски
22
Скурась
9
Ишак
99
Вельде
7
Амарал
23
Вешович
30
Гусейнов
30
Гусейнов
23
Вешович
8
Янкович
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
8
Янкович
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
19
Озобич
18
Квабена
18
Квабена
19
Озобич
5
Ребошу
30
Дуглас
30
Дуглас
5
Ребошу
22
Муравски
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
22
Муравски
8
Карлстрем
30
Квеквескири
30
Квеквескири
8
Карлстрем
22
Скурась
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
22
Скурась
7
Амарал
18
Шимчак
18
Шимчак
7
Амарал
Остались в запасе
Карабах
Лех
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
11
Леандру Андраде
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
11
Леандру Андраде
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Карабах - Лех
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Лех
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- : -
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Польша. Экстракласа, 15 тур
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Лех
2 : 2
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Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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