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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лех - Карабах
Лех - Карабах: обзор матча 05 июля 2022
Лех
05.07.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Карабах
41'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Карабах
Желтая карточка
Ф. Шимчак
87'
Замена
А. Червински
️️️️
Р. Муравски
83'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
М. Ишак
80'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ж. Амарал
63'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
К. Вельде
63'
62'
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Л. Андраде
62'
Замена
М. Янкович
️️️️
Р. Алмейда
62'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
Желтая карточка
Й. Карлстрем
48'
48'
Желтая карточка
Л. Андраде
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
Ж. Перейра
41'
36'
Желтая карточка
Р. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
2
Жоэль Перейра
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
2-1-1-1-4
1
Рудько
16
Милич
5
Ребошу
8
Карлстрем
22
Муравски
22
Скурась
2
Перейра
99
Вельде
7
Амарал
9
Ишак
3-1-2-1-2
1
Махаммадалиев
5
Медведев
81
Медина
23
Вешович
2
Гараев
20
Алмейда
10
Зубир
11
Андраде
25
Ваджи
44
Джафаргулиев
22
Муравски
30
Червински
30
Червински
22
Муравски
9
Ишак
30
Квеквескири
30
Квеквескири
9
Ишак
99
Вельде
50
Ба Луа
50
Ба Луа
99
Вельде
7
Амарал
18
Шимчак
18
Шимчак
7
Амарал
20
Алмейда
8
Янкович
8
Янкович
20
Алмейда
11
Андраде
19
Озобич
19
Озобич
11
Андраде
Боржес
18
Квабена
18
Квабена
Боржес
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
Остались в запасе
Лех
Карабах
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
1
Филип Беднарек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Лех - Карабах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
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