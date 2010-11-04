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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лозанна-Спорт - Спарта
Лозанна-Спорт - Спарта: обзор матча 04 ноября 2010
Лозанна-Спорт
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
6'
Г. Кац
45'
В. Бони
75'
Л. Квеуке
90+6'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Спарта
+6
ГОЛ! 1:3!
В. Бони
Пас отдал
М. Матейовски
+3
Замена
Н. Хохенедер
️️️️
К. Вацек
Замена
Ж. Ру
️️️️
Г. Кац
ГОЛ! 1:2!
Л. Квеуке
Пас отдал
К. Вацек
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
Р. Мунси
️️️️
Р. Този
Замена
М. Матейовски
️️️️
А. Бондоа
Желтая карточка
И. Кладрубски
Желтая карточка
Г. Кац
Замена
М. Аванцини
️️️️
М. Штойбле
Желтая карточка
В. Бони
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
К. Вацек
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
Г. Кац
Пас отдал
Н. Марацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
4
Бигамбо Рохат
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
20
Николя Марацци
ЦП
10
Мартин Штойбле
ПП
8
Александр Паше
ЦФ
8
Силвио
ЦФ
30
Родриго Този
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
39
Якуб Поданы
ЛЗ
2
Томаш Ржепка
ЦЗ
21
Эрих Брабец
ЦЗ
0
Адиба Бондоа
ПЗ
17
Иржи Кладрубски
ОП
7
Камил Вацек
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
13
Мишель Аванцини
ЛП
21
Давид Кылынч
ЦП
19
Абдул Карруп
ЦП
20
Ридж Мунси
ЦФ
9
Жослен Ру
ЦФ
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
8
Штепан Вахоушек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-3-3
32
Фавр
24
Соннера
6
Кац
14
Меоли
4
Рохат
17
Селестини
20
Марацци
10
Штойбле
30
Този
8
Силвио
8
Паше
3-3-2-2
29
Блажек
3
Памич
2
Ржепка
21
Брабец
0
Бондоа
17
Кладрубски
39
Поданы
7
Вацек
33
Куцка
2
Бони
9
Квеуке
10
Штойбле
13
Аванцини
13
Аванцини
10
Штойбле
30
Този
20
Мунси
20
Мунси
30
Този
6
Кац
9
Ру
9
Ру
6
Кац
7
Вацек
4
Хохенедер
4
Хохенедер
7
Вацек
0
Бондоа
8
Матейовски
8
Матейовски
0
Бондоа
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Спарта
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
19
Абдул Карруп
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
8
Штепан Вахоушек
ЦП
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Либор Сьонко
ПП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Остались в запасе
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
16
Николас Гетаз
ЦЗ
19
Абдул Карруп
ЦП
Остались в запасе
8
Штепан Вахоушек
ЦП
1
Даниэль Зитка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
7
Либор Сьонко
ПП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Главный тренер
Йозеф Хованек
Статистика матча Лозанна-Спорт - Спарта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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