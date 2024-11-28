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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Ларн
Олимпия - Ларн: обзор матча 28 ноября 2024
Олимпия
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ларн
67'
И. Дурдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Ларн
Замена
D. Kojić
️️️️
Р. Флоруч
90'
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Ж. Силва
88'
81'
Вторая желтая
Ш. Грэм
69'
Замена
S. Todd
️️️️
М. Рэнделл
ГОЛ! 1:0!
И. Дурдов
Пас отдал
Р. Флоруч
67'
Замена
И. Дурдов
️️️️
М. Брест
65'
59'
Замена
Т. Косгров
️️️️
J. McEneff
57'
Желтая карточка
Р. Фергюсон
Замена
Д. Пинту
️️️️
M. Pedreño
46'
Замена
А. Марин
️️️️
T.
46'
35'
Желтая карточка
Ш. Грэм
Желтая карточка
Ж. Силва
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
14
Марцел Ратник
(К)
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
18
Марко Брест
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
7
Peter Agba
ЦП
88
Thalisson
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Ларн
18
Киан Болджер
(К)
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
11
Шон Грэм
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
8
Марк Рэнделл
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
16
Mateo Acimovic
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
9
Dino Kojić
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Ларн
31
Joe Besant
ВР
31
Daniel Collett
ВР
22
Sam Todd
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
3-3-2-2
69
Видовшек
21
14
Ратник
17
Мухамедбегович
33
Суалехе
34
Доффо
2
Силва
7
88
18
Брест
30
Флоруч
3-5-3
18
Болджер
2
Вонт
4
Доннелли
11
Грэм
8
Рэнделл
6
Галлахер
25
22
6
9
О'Нилл
1
Фергюсон
2
Силва
23
Ласицкас
23
Ласицкас
2
Силва
21
8
Пинту
8
Пинту
21
88
20
Марин
20
Марин
88
30
Флоруч
9
9
30
Флоруч
18
Брест
19
Дурдов
19
Дурдов
18
Брест
8
Рэнделл
22
22
8
Рэнделл
22
23
Косгров
23
Косгров
22
Остались в запасе
Олимпия
Ларн
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
31
Joe Besant
ВР
31
Daniel Collett
ВР
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Остались в запасе
31
Joe Besant
ВР
31
Daniel Collett
ВР
7
Конор МакКендри
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Олимпия - Ларн
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
0
Нарушения
9
14
Офсайды
2
2
Количество передач
722
195
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
58
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.28
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
0 : 1
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
0 : 1
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Стожице
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