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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао - Новая Зеландия
Кюрасао - Новая Зеландия: обзор матча 09 октября 2021
Кюрасао
09.10.2021, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кюрасао - Новая Зеландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
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2 : 2
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1 : 5
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